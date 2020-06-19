В Британии расисты вломились в дом и изувечили спящего хозяина

На безоружного мужчину в Великобритании напали в его собственном доме, пока он спал. Об этом сообщает The Independent.

Полиция обнаружила изувеченного в его квартире в городе Дандживен (Северная Ирландия) и отвезла в больницу. Следователь Питер МакКенна предположил, что преступление могло произойти на почве расовой ненависти.

Правоохранительные органы описали преступников как белых мужчин в возрасте 20 лет. Отмечается, что они говорят с акцентом. Во время нападения их лица были закрыты шарфами.

Мужчину били с помощью молотка и других орудий по голове, рукам и ногам. Предполагается, что трое преступников вломились к нему в дом около полуночи, ворвались в его спальню и напали, пока тот лежал в кровати.

11 июня группа темнокожих людей напала на полицейских в Лондоне. Один повалил полицейского на землю, другие сначала снимали происходящее, а затем стали пинать и бить стража порядка и его напарницу. При этом один из темнокожих даже танцевал рядом.

В Британии, как и в США, проходят массовые демонстрации против расизма и произвола полиции в связи с гибелью в Штатах чернокожего Джорджа Флойда после жесткого ареста. В отдельных случаях протесты в Лондоне переросли в столкновения с сотрудниками полиции.

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