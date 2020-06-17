На «священном месте» убийства Джорджа Флойда начали крестить людей

Борцы с расизмом признали место убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе священным, на этой улице начали крестить людей. Об этом сообщает CBN News.

Отмечается, что идея читать проповеди и проводить крещение в ванне, которую поставили посреди дороги, принадлежит местному пастору Чарльзу Каруку (Charles Karuku). Он опубликовал видео обряда крещения в своем Facebook. Пастор рассказал о необычных свойствах места, которое было объявлено священным — там примиряются люди всех цветов кожи.

«Люди продолжают спасаться, креститься, исцеляться и освобождаться. Прошлой ночью произошло мгновенное исцеление от 20-летней проблемы со спиной, 18-месячная травма мгновенно зажила», — пояснил Каруку. По его словам, многие из тех, кто приходит на место мемориала, вновь обретают надежду и цель в своей жизни.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Полицейский Дерек Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Действия полиции стали причиной массовых протестов, которые в ряде случаев сопровождаются мародерством и погромами.

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