Трамп заявил о неготовности признать любой итог выборов в США

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам телеканала Fox News заявил, что не может ответить на вопрос о признании любого итога выборов, пока не увидит результат. Его слова в воскресенье, 19 июля, приводит ТАСС.

«Я должен сначала увидеть [результаты]. Нет, я не собираюсь отвечать утвердительно», — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о его готовности признать выборы вне зависимости от их итога.

Кроме того, американский лидер в очередной раз указал на неспособность бывшего вице-президента Джозефа Байдена выполнять президентские обязанности. «Я бы сказал, что он не является компетентным, чтобы быть президентом», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что редактор CNN Крис Силиза отмечала, что Республиканская партия США движется к «катастрофическому результату» на ноябрьских выборах. Об этом говорит падение рейтинга одобрения деятельности президента, а также результаты опроса Gallup, согласно которым республиканцами себя считают только 39 процентов граждан. Кроме того, о возможной неудаче Республиканской партии могут говорить успехи демократов по сбору средств на предвыборную борьбу за места в сенате Конгресса. Кандидаты от Демократической партии за второй квартал 2020-го собрали 67,3 миллиона долларов, а республиканцы — на 20,5 миллиона меньше.

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