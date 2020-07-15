Президент США Дональд Трамп раскрыл стратегию победы на выборах главы государства в 2020 году. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, передает «Интерфакс».

По мнению американского лидера, он обойдет своего основного оппонента, кандидата от Демократической партии, Джо Байдена благодаря «молчаливому большинству». Хозяин Белого дома добавил, что среди его сторонников «энтузиазма больше, чем на выборах 2016 года».

Трамп привел в пример «отличные результаты опросов», уточнив, что речь идет не о тех социологических исследованиях, которые публикуют критикующие его СМИ. «В 2016 году было то же самое. Все опросы [в СМИ] оказались неверными. Только в трех случаях опросы оказались правильными», — отметил президент.

Глава государства добавил, что на грядущих выборах впервые за всю историю будут представлены «столь отличные друг от друга кандидаты». Затем он раскритиковал предвыборную программу Байдена. В частности, он разобрал его планы в сфере иммиграции и в сфере энергетики.

Ранее консалтинговая компания Redfield & Wilton Strategies подсчитала долю граждан США, готовых проголосовать на президентских выборах на действующего президента. За него готовы отдать голос 39 процентов американцев. Лидером американских симпатий в предвыборной гонке остается Байден (48 процентов). За рэпера Канье Уэста хотели бы проголосовать два процента избирателей.

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