Трампа отказались заранее признавать проигравшим на выборах

Представителям и сторонникам Демократической партии США пока не стоит списывать со счетов действующего президента Дональда Трампа и заранее признавать его проигравшим на выборах, которые пройдут в ноябре. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные CNN.

Как отметили специалисты, занимающиеся анализом общественного мнения, многие демократы и поддерживающие их избиратели уже начали отмечать победу наиболее вероятного кандидата от Демпартии, бывшего вице-президента Джо Байдена на грядущих выборах, вдохновившись результатами недавних соцопросов, которые показали, что он обходит Трампа на 12 процентов. Кроме того, оптимизму демократов и их сторонников способствует затянувшийся кризис на фоне пандемии коронавируса, которую пока так и не удалось преодолеть, а также массовые акции протеста, которые охватили американские города после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате грубого задержания полицией, — оба эти фактора якобы должны существенно снизить популярность действующего президента среди американцев.

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Однако, считают эксперты, предсказывать Трампу поражение на выборах пока слишком рано. В первую очередь это связано с тем, что на самом деле результаты Байдена не сильно улучшились за последнее время, несмотря на ухудшение ситуации в стране при правлении Трампа. Так, уровень поддержки бывшего вице-президента среди населения в целом вырос всего на 4 процента с мая. При этом среди черных избирателей число поддерживающих Байдена увеличилось всего на 2 процента с октября прошлого года — с 74 до 76 процентов. Среди же избирателей латиноамериканского происхождения этот показатель еще скромнее — 36 процентов в настоящее время против 35 процентов в октябре 2019-го. Более того, на данный момент преимущество Байдена над Трампом среди испаноговорящих американцев составляет всего 24 процента, в то время как кандидат от демократов на выборах 2016 года Хиллари Клинтон имела преимущество в 38 процентов и все равно проиграла.

Кроме того, как показывает практика, результаты летних соцопросов редко совпадают с результатами, которые демонстрируют кандидаты на осенних выборах. Так, та же Клинтон опережала Трампа на 12 процентов летом 2016-го, однако в итоге уступила ему. В 1988 году Джордж Буш-старший сначала отставал от своего оппонента Майкла Дукакиса на 17 процентов, но непосредственно на выборах обошел его на 8 процентов.

Также, отметили собеседники CNN, известно, что американцы крайне редко не позволяют действующему президенту избраться на второй срок — в истории США за последние 75 лет было всего три подобных случая. Следует отметить, большинство граждан страны по-прежнему одобряют политику Трампа в сфере экономики, что добавляет ему очков.

Еще одним аргументом в пользу Трампа можно считать то, что Байден сам по себе не является сильным кандидатом, который может противопоставить какую-то программу действующему американскому лидеру. При этом он не обладает достаточными ораторскими способностями и не умеет эффективно вести дебаты. В результате ноябрьские выборы по своей сути, скорее всего, будут представлять не борьбу двух сильных кандидатов, а своеобразный референдум относительно доверия американцев к Трампу.

В конце мая профессор Университета Стоуни-Брука Гельмут Норпот (Helmut Norpoth), который спрогнозировал победу Трампа в 2016 году, заявил, что Трамп одержит победу на грядущих выборах с вероятностью в 91 процент. По его словам, прогнозировать победу Трампа на президентских выборах позволяют его результаты на праймериз, в ходе которых он с легкостью обошел других претендентов от Республиканской партии.

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