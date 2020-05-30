Подсчитан процент вероятности победы Трампа на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп одержит победу на грядущих выборах с вероятностью в 91 процент. Такие подсчеты привел профессор Университета Стоуни-Брука Гельмут Норпот (Helmut Norpoth), который спрогнозировал победу Трампа в 2016 году, передает FOX News.

По словам Норпота, Трамп получит 362 голоса на выборах. Такие выводы эксперт сделал, проанализировав результаты праймериз при помощи созданной им модели, которая учитывает статистические данные и ряд исторических фактов. Следуя теории Нортопа, Трамп должен одержать победу в тех же штатах, что и в 2016-м, а заодно заручиться поддержкой большинства избирателей в Нью-Мексико, Неваде, Колорадо, Вермонте, Вирджинии, Миннесоте, Мэне и Нью-Гемпшире.

Как пояснил профессор, прогнозировать победу Трампа на президентских выборах позволяют его результаты на праймериз, в ходе которых он с легкостью обошел других претендентов от Республиканской партии. В то же время его главный оппонент, наиболее вероятный кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден столкнулся с рядом сложностей во время первичных выборов, в частности, с недостаточным желанием всех демократов консолидировать свои усилия для поддержки его кандидатуры.

Нортоп допустил, что пандемия коронавируса может оказать некоторое влияние на результат Трампа на выборах, однако счел, что оно будет незначительным.

В середине мая сообщалось, что пока Байден опережает Трампа в предвыборной гонке. По данным исследования компании SSRS, Байдена поддерживает 51 процент зарегистрированных избирателей, 46 процентов отдают предпочтение Трампу.

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