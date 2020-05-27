Трамп «похоронил» президентство Байдена

Видео: Donald J. Trump / Facebook

Глава Белого дома Дональд Трамп выложил в своем официальном Facebook-аккаунте видео с танцующими носильщиками гробов из Ганы, которые «похоронили» президентство наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. На гробу написано «президент Байден».

Видео также дополнено моментом скандального разговора Байдена и радиоведущего Ленарда Маккелви, известного под псевдонимом Charlamagne Tha God, в эфире популярного радио-шоу The Breakfast Club.

Пост президента США перекликается со словами кандидата от демократов, который на прошлый неделе сказал темнокожему радиоведущему, что он не может называть себя черным, если поддерживает Трампа.

Ранее бывший вице-президент США Байден назвал действующего американского лидера дураком.

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года. Предположительно, от Республиканской партии будет избираться действующий американский президент Дональд Трамп, тогда как демократы поддержат Джо Байдена.

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