Байден назвал Трампа дураком

Вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США, бывший вице-президент Джо Байден назвал действующего американского лидера Дональда Трампа дураком. Его слова приводит CNN.

Ранее Трамп ретвитнул фотографию Байдена в защитной маске и очках. Снимок был сделан на церемонии по случаю Дня Поминовения, где присутствовал и американский лидер, однако он не использовал средства индивидуальной защиты.

По мнению журналиста телеканала, американский лидер попытался «принизить» Байдена, выставив ношение маски признаком слабости. «Он [Трамп] дурак, абсолютный дурак. Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни», — заявил демократ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у Джо Байдена отсутствуют положительные качества. Он также отметил, что Байдена никогда не воспринимали как умного человека. На вопрос о слабых качествах демократа, американский лидер ответил, что «у него их много».

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предположительно, от Республиканской партии будет избираться Дональд Трамп, демократы поддержат Джо Байдена.

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