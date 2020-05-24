Трамп заявил об отсутствии положительных качеств у Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его вероятного соперника от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байдена отсутствуют положительные качества. Об этом американский лидер сказал в эфире программы Full Measure News.

Трампа попросили назвать самое сильное качество Байдена в качестве политического конкурента. В ответ глава Белого дома отметил, что мог бы назвать опыт, но «на самом деле у него нет опыта». Он также отметил, что Байдена никогда не воспринимали как умного человека.

На вопрос о слабых качествах демократа, американский лидер ответил, что «у него их много». «Я могу говорить о его слабых качествах весь день», — добавил Трамп.

13 мая сообщалось, что на данный момент Байден опережает Трампа в предвыборной гонке. Отмечалось, что бывшего вице-президента поддерживает 51 процент зарегистрированных избирателей, в то время как 46 процентов отдают предпочтение действующему лидеру США.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предположительно, от Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, демократы поддержат Джо Байдена.

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