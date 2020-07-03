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В желании Трампа выйти из президентской гонки усомнились

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Предположения о том, что глава США Дональд Трамп может досрочно выйти из президентской гонки, которые высказали ряд представителей Республиканской партии, выглядят весьма сомнительными. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на неназванных республиканцев, в которых утверждалось, что Трамп готовится оставить борьбу за новый президентский срок после того, как несколько соцопросов показали его 10-процентное отставание от главного оппонента, бывшего вице-президента Джо Байдена, который является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии. Отмечалось, что таким образом действующий американский лидер якобы хочет избежать психологического удара, который ему нанесло бы поражение на выборах.

Однако, считает Politico, в действительности такое развитие событий крайне маловероятно. Прежде всего, пишет издание, Трамп уже неоднократно сталкивался со скандалами и различными кризисными ситуациями за время своего президентства, и с каждой из подобных ситуаций ему удавалось справиться. Отказ от гонки на нынешнем этапе противоречил бы всем предыдущим шагам Трампа на протяжении его политической карьеры. Кроме того, нынешнее преимущество Байдена, о котором говорят соцопросы, сравнимо с тем, которое имела соперница Трампа на предыдущих выборах Хиллари Клинтон, однако в 2016-м он в итоге все же одержал победу.

Следует также помнить о том, что методология проведения подобных опросов по-прежнему остается несовершенной. Так, в выборку по-прежнему попадает слишком большое число граждан, имеющих высшее образование, поэтому полученные результаты не отражают мнение всей страны. Это уже доказали итоги выборов 2016-го, когда Клинтон, лидировавшая по всем соцопросам, проиграла.

По мнению Politico, о сомнительности заявлений касательно скорого выхода Трампа из гонки говорит также то, что в таком случае удар был бы нанесен всей Республиканской партии. Вероятно, некоторые республиканцы надеются, что если бы им удалось выдвинуть другого кандидата, его шансы на победу были бы выше, чем у действующего лидера США. Однако, пишет издание, скорее всего, базовый электорат Трампа отказался бы поддержать нового кандидата, поскольку является слишком лояльным именно к нынешнему президенту. Кроме того, выдвижение нового кандидата свидетельствовало бы о том, что партия признала, что действующий президент-республиканцем оказался настолько серьезной катастрофой, что даже не может баллотироваться на второй срок — при таком раскладе избиратели едва ли захотели голосовать за еще одного республиканца на главном посту страны.

Как отмечается в статье, скорее всего, гонка, напротив, затянется, при этом Байден будет оставаться в пределах досягаемости. В результате Трамп, вероятно, еще получит возможность нанести удар своем оппоненту.

Ранее Politico отмечало, что попытки Трампа атаковать Байдена пока оказываются недостаточно эффективными. Так, действующий президент решил представить своего соперника как марионетку левых радикалов, однако, судя по результатам опросов, избиратели по-прежнему считают бывшего вице-президента умеренным политиком.

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