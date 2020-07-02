Атаки Трампа на Байдена посчитали неэффективными

Попытки действующего президента США Дональда Трампа атаковать своего главного оппонента на выборах представителя Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена оказываются неэффективными. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, ранее Трамп критиковал умственные способности Байдена и заявлял, что тот излишне симпатизирует Китаю, однако в последнее время решил несколько изменить свою стратегию. Теперь глава государства пытается представить своего оппонента как политика, который отстаивает интересы левых радикалов. В частности, Трамп не раз отмечал, что бывший вице-президент является марионеткой более прогрессивных представителей Демпартии, в том числе самой молодой конгрессвумен США Александрии Окасио-Кортес. Таким образом президент надеется отвратить от своего оппонента еще не определившихся со своими симпатиями избирателей, придерживающихся умеренных взглядов.

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Однако, судя по результатам соцопроса, проведенного Politico совместно с Morning Consult, пока попытки Трампа не увенчались успехом. Так, всего 17 процентов респондентов заявили, что считают Байдена более либеральным политиком, чем остальные демократы. В то же время около двух третей опрошенных полагают, что бывший вице-президент в этом плане никак не отличается от других представителей партии либо является даже более консервативным, чем его однопартийцы. Кроме того, опрос показал, что порядка 23 процентов избирателей оценивают Байдена как умеренного политика, в то время как Трампа таковым считают всего 9 процентов.

«В Демократической партии только что прошли праймериз, в ходе которых все левые атаковали Байдена. Это все еще свежо в сознании людей в дополнение к тому, что он последние 30 с лишним лет был сенатором и вице-президентом. Я не думаю, что кто-нибудь может принять его за ведущего, конфронтационного прогрессивиста», — заявил изданию бывший конгрессмен от штата Пенсильвания, республиканец Райан Костелло (Ryan Costello).

В то же время в штабе Трампа считают, что неудача такой стратегии связана с тем, что республиканцы пока не запустили соответствующую кампанию по телевидению. В дальнейшем же, когда ролики о Байдене начнут выходить на ТВ, амеркианцы гораздо больше проникнуться идеей о том, что он придерживается не таких умеренных взглядов, как кажется, заявили в штабе действующего лидера США.

В июне стало известно, что Трамп дал задание найти новое обидное прозвище своему конкуренту на президентских выборах. Команда президента пришла к выводу, что давняя кличка «сонный Джо» не работает на антирейтинг Байдена. При этом сам американский лидер уже отказался в своем Twitter от эпитета «сонный» в пользу «коррумпированный», что также может помочь в демонизации Байдена.

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