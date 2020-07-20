Канье Уэст на первой встрече с избирателями зарыдал и поговорил о Боге

Рэпер Канье Уэст провел первое мероприятие своей предвыборной кампании на пост президента США в Южной Каролине. Трансляция велась на YouTube-канале The Sun.

Уэст на встрече с избирателями заявил, что демократам безразлична судьба темнокожего населения в США. Он также отметил, что никто из политиков не сможет «освободить» их. «Единственное, что может дать нам свободу, это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной. Мы все равны в глазах Господа <...> Мы все люди Божии», — заявил рэпер.

Затем Уэст заговорил об абортах. Отец музыканта был против его рождения, однако мать сохранила ему жизнь, рассказал рэпер. «Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят», — сказал он. После этих слов музыкант разрыдался.

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Уэст раскритиковал аборты, но при этом выступил за их легализацию. Рэпер считает, что женщинам, которые рожают детей, необходимо оказывать материальную помощь в размере миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Уэст зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США. Он официально подал Форму №1. Из заявки следует, что рэпер будет баллотироваться от комитета «Канье 2020» в штате Оклахома. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY, и благодаря этой игре слов он стал представителем «Вечеринки в честь дня рождения» (BDY Party).

15 июля консалтинговая компания Redfield & Wilton Strategies подсчитала долю граждан США, готовых поддержать на президентских выборах Канье Уэста. За него готовы отдать голос два процента американцев.

Также стало известно, что Уэст принял решение запустить предвыборную кампанию из-за обострения психического расстройства. Источники из окружения музыканта рассказали, что он переживает маниакальную фазу биполярного аффективного расстройства и это повлияло на его недавние действия и высказывания. Артист якобы переносит подобные обострения ежегодно.