Трамп допустил закрытие других китайских консульств в США

Президент США Дональд Трамп допустил закрытие других китайских консульств в стране. Его слова на пресс-конференции в Белом доме передает ТАСС.

По словам американского лидера, подобное развитие событий «всегда возможно». Он также предположил, что в недавно закрытом посольстве Китая в Хьюстоне сжигали документы. «Все говорили: пожар, пожар (...) Хотел бы я знать, в чем там дело», — заявил он.

22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Это решение объяснили необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность. После этого на заднем дворе посольства начали сжигать несколько мусорных баков, предположительно наполненных разными документами.

В Пекине назвали принятое решение политической ошибкой. Также стало известно, что в качестве ответа Китай рассматривает возможность закрыть консульство США в Ухане.