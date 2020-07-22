США решили закрыть консульство в Ухане

Власти США решили закрыть свое консульство в китайском Ухане. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.

По словам источника, Белый дом пошел на такой шаг, чтобы предупредить ответные меры Китая. Работа американского консульства в Ухане была приостановлена в январе из-за вспышки коронавируса. Скорее всего, Вашингтон не будет возобновлять его деятельность.

Ранее Reuters отмечали, что Китай якобы рассматривает возможность закрыть консульство США в Ухане. Таким образом Пекин собирался ответить на решение американцев о прекращении работы диппредставительства КНР в Хьюстоне.

Вскоре после этого в сети появились кадры, на которых показан задний двор генконсульства: его сотрудники подожгли несколько мусорных баков, предположительно, наполненных разными документами.

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