Раскрыт возможный ответ Китая на закрытие консульства в США

Китай рассматривает возможность закрыть консульство США в Ухане в ответ на решение американцев о прекращении работы диппредставительства КНР в Хьюстоне. Информацию об этом источник раскрыл агентству Reuters.

Известно, что указанное американское диппредставительство — одно из шести в Китае. У США еще есть посольство в Пекине, а также консульства в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне.

Ранее США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. В Госдепе пояснили, что это необходимо для защиты американской интеллектуальной собственности. В Пекине назвали принятое решение политической ошибкой.

До этого в Хьюстоне местные жители вызвали пожарных к зданию консульства Китая, где дипломаты жгли во внутреннем дворе документы. Отмечалось, что при этом они отказались пускать внутрь приехавшие службы.

Накануне 21 июля Госдеп обвинил Китай в спонсировании хакеров, которые пытались получить данные о вакцине против COVID-19. Обвинения в шпионаже были предъявлены двум гражданам КНР.

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