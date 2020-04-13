Китай опроверг массовое выселение чернокожих из-за коронавируса

Китай опроверг массовое выселение чернокожих из домов в городе Гуанчжоу: США обвиняли страну в дискриминации из-за страха распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Чжао Лицзянь, передает Reuters.

Он подчеркнул, что в стране нет никакой дискриминации приезжих «африканских братьев». По словам Лицзяня, такие обвинения Вашингтона — это всего лишь попытка нанести ущерб отношениям Пекина и других стран.

11 апреля группа послов африканских стран в Китае написала открытое обращение к правительству страны. Они рассказали о том, что граждане их стран, живущие в городе Гаунчжоу, подвергаются притеснениям. В частности, некоторые африканцы рассказали, как их насильно выселяют из домов, потому что считают потенциальными разносчиками коронавируса. На письмо отреагировали в консульстве США: представители дипмиссии выпустили предупреждение для чернокожего населения Китая и обвинили Пекин в дискриминации.

По последним данным, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, умерли свыше 114 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!