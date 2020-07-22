В генконсульстве Китая начали сжигать документы после требования США закрыться

На заднем дворе генконсульства Китая в Хьюстоне начали сжигать несколько мусорных баков, предположительно наполненных разными документами. Кадры с места происшествия опубликованы в Twitter-аккаунте Breaking911.

Business Insider отмечает, что это произошло почти сразу после требования властей США закрыть посольство. Утверждается, что пожарных и полицейских не пустили в здание. Свидетели рассказали, что рядом с генконсульством стоял сильный запах, напоминающий запах сожженной бумаги.

Ранее США потребовали закрыть генконсульство в течение 72 часов. В МИД Китая принятое решение назвали политической провокацией и серьезным нарушением международного права и китайско-американского консульского договора. В Пекине призывают исправить ошибку и отменить решение, в ином случае Китай примет ответные меры.

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