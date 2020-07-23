Трампа окрестили «первым президентом-расистом» в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп — «первый расист, который избрался в президенты». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время онлайн-конференции с избирателями Байдену задали вопрос, как он относится к тому, что американский лидер называет коронавирусную инфекцию «китайским или уханьским вирусом». Политик ответил, что Трамп «сеет расизм». По его словам, отношение главы Белого дома к людям зависит от их цвета кожи и национального происхождения.

«Ни один президент-республиканец не делал этого. Ни один президент-демократ. У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом [США]. Он первый, кто это сделал», — заявил демократ.

Однако на заявление Байдена ряд пользователей сети напомнили, что несколько президентов США, включая первого — Джорджа Вашингтона, были рабовладельцами.

Ранее Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом» или «уханьским вирусом», что вызвало возмущение многих групп защитников гражданских свобод, которые заявляют, что подобный язык может вызывать вспышки расизма и насилия в отношении американцев азиатского происхождения. Президент США отстаивал свои формулировки относительно связи вируса с Китаем. Выступая на ежедневном брифинге целевой группы по коронавирусу в марте, он сказал, что они не расистские: «Он [вирус] из Китая. Я хочу быть точным».