Байден предложил уделять больше времени исламу в американских школах

Фаворит президентской гонки в США Джо Байден предложил уделять в американских школах больше времени изучению ислама. Об этом сообщает Fox News.

«Хотелось бы, чтобы в наших школах мы больше учили об исламской вере. Хотелось бы, чтобы мы говорили о всех великих конфессиональных верованиях. Это одна из великих конфессий», — отметил вероятный кандидат в президенты от демократов, выступая на саммите мусульманских политактивистов.

Кроме того, Байден подчеркнул, что собирается отменить запрет нынешнего президента Дональда Трампа на длительный въезд в США для ряда жителей мусульманских стран в первый день же своего возможного правления. Фаворит гонки также обвинил действующего главу государства в «бессовестном росте исламофобии».

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Ранее член палаты представителей от Миннесоты мусульманка Ильхан Омар заявила, что верит словам бывшей помощницы наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, обвиняющей политика в сексуальных домогательствах. Однако Омар отметила, что все равно будет голосовать за него на предстоящих президентских выборах.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Известно, что от Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, а демократы, с наибольшей долей вероятности, поддержат бывшего вице-президента Джо Байдена.

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