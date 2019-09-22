В США запретят хвалить ислам за государственные деньги

Белый дом рассматривает возможность прекращения федерального финансирования образовательной программы, проводимой Университетом штата Северная Каролина и Университетом Дьюка. Об этом сообщает NBC News.

Причина такого решения — излишнее внимание к исламу, которое уделяется в программе по изучению Ближнего Востока. По мнению чиновников министерства образования, курс используется для продвижения идеологии и подчеркивания позитивных аспектов мусульманской веры, но не христианства и иудаизма.

Представители университетов заявили, что будут сотрудничать с министерством образования и предоставят все необходимые данные о курсе. В случае если чиновники не удовлетворятся полученными сведениями, федеральный грант, призванный стимулировать изучение иностранных языков, будет отозван.

Расследование по этому вопросу инициировала министр образования Бетси Девос после жалобы конгрессмена-республиканца. Его внимание привлекла конференция по проблеме Сектора Газа «со значительным антиизраильским и антисемитским уклоном». На ней, например, конгрессмен заметил рэпера, «исполнявшего явно антисемитскую песню».

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