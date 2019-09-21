В Нижневартовске поймали сторонников «Исламского государства»

В Нижневартовске были задержаны трое сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщается на официальном сайте Росгвардии.

Отмечается, что задержание провели бойцы СОБР управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Следствие считает, что задержанные проводили противозаконную деятельность, направленную на идеологическую обработку, и склоняли граждан к участию в деятельности запрещенной организации.

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Подчеркивается, что в процессе обысков были изъяты боеприпасы, экстремистская литература и изображения с соответствующими текстами, разнообразная символика ИГ. Кроме того, у одного из подозреваемых нашли наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами. В сообщении говорится, что по данным фактам открыли уголовные дела.

18 сентября сообщалось, что спецслужбы задержали террориста в Тарумовском районе Дагестана. По данным Национального антитеррористического комитета, он также был сторонником ИГ.

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