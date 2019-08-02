ФСБ поймала готовящих нападение на войсковую часть террористов

Сотрудники ФСБ задержали террористов, готовивших нападение на войсковую часть под Владимиром. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает «Интерфакс».

Как сообщили в пресс-службе Владимирского управления ФСБ, ячейкой террористов руководил 20-летний житель региона. Подозреваемый со своей преступной группой собирался напасть на войсковую часть, чтобы завладеть оружием и боеприпасами. Он и его сообщники были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Террористическую ячейку выявили сотрудники управлений ФСБ по Владимирской и Рязанской области.

В конце июля сообщалось о предотвращении теракта в Татарстане. Сотрудники полиции и ФСБ задержали там двоих сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», которые занимались вербовкой местных жителей.

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