В Татарстане предотвратили теракт

В Татарстане в ходе совместной операции МВД и ФСБ предотвращен теракт, задержаны двое граждан России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

У задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств, подчеркнули в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, задержанные — сторонники запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Они попадали в поле зрения правоохранительных органов как вербовщики местных жителей, а так же — как пропагандисты терроризма.

Личности задержанных не разглашаются в интересах следствия.

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