ФСБ раскрыла планы военного парашютиста устроить теракт с коктейлями Молотова

Тамбовский военный гарнизонный суд арестовал сержанта Егора Метлина, подозреваемого спецслужбами в подготовке теракта. Об этом «Медиазоне» сообщил отец военнослужащего Михаил Метлин.

По его словам, суд вынес решение о мере пресечения 29 июля.

33-летний сержант проходил службу по контракту в войсковой части 77977 Тамбовской области на должности старшего укладчика парашютов. Ему вменяется подготовка к совершению теракта. Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, с 2014 года Метлин стал «активным сторонником праворадикальной националистической идеологии».

По версии следствия, с 2017 года сержант беседовал с сослуживцами и «высказывал свои взгляды к насильственным действиям против представителей неславянских национальностей, проживающих в России». Также Метлин подкреплял свои слова идеологической и экстремистской литературой.

Спецслужбы считают, что в том году сержант задумал поджечь дома, где живут люди «неславянских национальностей». По данным следствия, 27 июля он изготовил две бутылки с зажигательной легковоспламеняющейся смесью, но не смог довести задуманное до конца, так как его задержали.

Отец военнослужащего опровергает версию ФСБ о том, что его сын готовил теракт, хотя и признает его оппозиционные взгляды.

Михаил Метлин указал, что Егора задержали вместе с сослуживцем, который пошел на сотрудничество с ФСБ и дал против него показания. После чего этого военнослужащего отпустили, а Метлина арестовали.

В протоколе задержания указано, что у сержанта при себе не было бутылок с зажигательной смесью, отмечает издание.

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