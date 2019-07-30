Бывшего сотрудника Минобороны заподозрили в получении взятки из-за ипотеки

Главная военная прокуратура заподозрила бывшего начальника группы военного представительства Министерства обороны России в получении взятки в размере 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте представительства.

Как установили правоохранительные органы, подозреваемый вымогал взятку у руководства военного предприятия, где он контролировал качество и приемку продукции. Отмечается, что деньги нужны были мужчине для оплаты ипотечного кредита. «За обещание общего покровительства им была получена взятка в размере 1,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Бывшему сотруднику Минобороны грозит до 12 лет лишения свободы.

В 2018 году по подозрению в получении взятки арестовали директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максима Куксина. Следствие подозревает, что он получил не менее 11 миллионов рублей.

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