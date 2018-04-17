Размер рекордной взятки в Минобороны удвоился

Бизнесмен Алексей Калитин стал сотрудничать со следствием и сообщил, что выплатил сотрудникам Минобороны 648 миллионов рублей в виде откатов за госконтракты. Об этом во вторник, 17 апреля, пишет «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Первоначально в деле фигурировала сумма взяток на 368 миллионов рублей, которую «Коммерсантъ» называл рекордной в истории министерства обороны. После показаний основного фигуранта дела эта сумма удвоилась.

По данным источника «Росбалта», Калитин дал взятку через посредника должностным лицам Минобороны. Согласно его показаниям, за откаты военные снабжали компании бизнесмена миллиардными контрактами на поставку кухонь, пекарен, цистерн и различной техники.

После признательных показаний предполагаемого взяткодателя арестовали начальника продовольственного управления Минобороны Александра Бережного, начальника отдела технического обеспечения Александра Вакулина, главного эксперта управления Алексея Гринюка, начальника аукционной комиссии военного ведомства Александра Борувкова, начальника отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрия Решетникова.

Калитин и его партнеры завышали цены на товары и услуги и похищали значительную часть получаемых бюджетных средств.

После ареста один из военных чиновников — Борувков — заключил досудебное соглашение со следствием.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!