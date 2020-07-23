Трамп назвал Путина умным президентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Турции Тайип Эрдоган отличаются острым умом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Американский лидер отметил, что Соединенным Штатам также нужен президент с острым умом, однако своего соперника демократа Джо Байдена он таким не считает. Трамп отметил, что кандидату в президенты США от Демократической партии стоит пройти тест на когнитивные способности. «Нам нужен кто-то с острым умом. Поскольку я могу сказать, что у председателя [КНР] Си [Цзиньпина] острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум», — отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что американцы имеют дело с людьми, которые якобы готовы навредить им, если будет такая возможность. «Нужно быть сообразительнее их», — считает президент США.

Ранее Трамп предрек стране уничтожение в случае победы Байдена на выборах в ноябре 2020 года. «Радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем. Невообразимо плохие вещи случатся с Америкой. Посмотрите на Портленд, где политики совсем не против того, что у них уже 50 дней анархия <...> Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию», — заявил глава государства.