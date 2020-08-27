Футболисты клуба Бэкхема бойкотировали матч из-за стрельбы в чернокожего

Футболисты клуба «Интер Майами», принадлежащего экс-игроку Дэвиду Бэкхему, бойкотировали матч с «Атлантой Юнайтед» в знак солидарности с протестующими в Висконсине. Об этом сообщает The Sun.

Таким образом, матч Главной лиги футбола (MLS) с участием «Интера» был перенесен. Игроки отказались от выхода на поле, поддерживая протестующих в Висконсине. Массовое недовольство было вызвано стрельбой в чернокожего Джейкоба Блейка. Мужчина был ранен выстрелами в спину. 29-летний пострадавший частично парализован.

Ранее стало известно о переносе матчей плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). НБА поддержала решение баскетболистов команды «Милуоки», которые отказались выходить на матч с «Орландо». Лига также отложила встречи «Хьюстон» - «Оклахома» и «Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд».

Американские власти отреагировали на акции протеста в Висконсине, спровоцированные стрельбой. Президент США Дональд Трамп направил в штат национальную гвардию для предупреждения погромов и грабежей.