Трампа обвинили в разжигании насилия на протестах

Кандидат демократов в президенты Джо Байден и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис обвинили американского лидера Дональда Трампа в разжигании насилия на протестах из-за стрельбы в чернокожего Джейкоба Блейка. Об этом сообщает MSNBC.

«Он [Трамп] видит это как политическую выгоду. Он желает, чтобы было больше насилия, а не меньше», — заявил Байден.

В свою очередь Харрис отметила, что демократами не одобряется насилие. Она призвала не путать мирных протестующих с теми, кто грабит и совершает акты насилия. «И не думайте, что мы позволим этим патрульным и экстремистам помешать правосудию», — добавила политик.

Ранее Дональд Трамп направил Национальную гвардию в штат Висконсин на фоне протестов из-за ранения чернокожего полицейскими. Глава государства отметил, что власти не допустят грабежей, поджогов, насилия и беззакония на американских улицах.

Протесты в Висконсине разгорелись после того, как местные полицейские выстрелили в спину чернокожему Джейкобу Блейку, который пытался разнять двух поссорившихся женщин. После инцидента в городе начались массовые погромы и столкновения с полицией.

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