Открывший огонь по напавшим демонстрантам американец хотел помогать людям

Несовершеннолетний американец Кайл Риттенхаус, открывший огонь по напавшим на него демонстрантам в городе Кеноша (штат Висконсин), незадолго до происшествия говорил, что хочет помогать людям. Об этом сообщает Daily caller.

На запечатленных за несколько минут до стрельбы кадрах Кайл говорит, что пришел патрулировать улицу с оружием, чтобы помогать другим. «Часть моей работы — защищать людей и помогать им в этом. Если кто-то ранен, я попадаю в опасную ситуацию, поэтому у меня винтовка», — объяснял подросток. Он также говорил, что у него с собой аптечка. Известно, что Риттенхаус состоял в вооруженной милиции — ополчении, которое помогает полицейским сдерживать протесты.

Ранее Риттенхауса арестовали по обвинению в умышленном убийстве первой степени. Предположительно, он первым открыл огонь, выстрелив в голову одному из демонстрантов, после чего пустился в бегство. В какой-то момент протестующие набросились на Риттенхауса и повалили его на асфальт. После этого тот открыл огонь по нападавшим. В результате погибли два человека, еще один получил ранение.

Массовые выступления в городе Кеноша продолжаются третий день после того, как офицер полиции открыл огонь по чернокожему Джеймсу Блейку — тот не подчинялся его требованиям при попытке задержания. Мужчина, приходящийся отцом троим детям, парализован ниже пояса и находится в тяжелом состоянии. Сторонники движения за расовую справедливость разбивают машины, устраивают погромы и вступают в столкновения с полицейскими.

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