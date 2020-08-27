Открывшего огонь по напавшим демонстрантам американца уличили в поддержке Трампа

Издание Buzzfeed уличило несовершеннолетнего американца Кайла Риттенхауса, открывшего огонь по напавшим на него демонстрантам в городе Кеноша (штат Висконсин), в поддержке действующего президента США Дональда Трампа.

Журналисты выяснили, что 17-летний юноша находился в первом ряду на митинге Трампа, который проходил в Де-Мойне (штат Айова) в январе. Кроме того, Риттенхаус поддерживал президента и на своих страницах в соцсетях. Также выяснилось, что американец симпатизировал движению Blue lives matter (англ. «Жизни полицейских важны»).

Ранее Риттенхауса арестовали по обвинению в умышленном убийстве первой степени. Он первым открыл огонь, выстрелив в голову одному из демонстрантов, после чего пустился в бегство. В какой-то момент протестующие набросились на Риттенхауса и повалили его на асфальт. Тот открыл огонь по нападавшим. В результате погибли два человека, еще один получил ранение.

Массовые выступления в городе Кеноша продолжаются третий день после того, как офицер полиции открыл огонь по чернокожему Джеймсу Блейку — тот не подчинялся его требованиям при попытке задержания. Мужчина, приходящийся отцом троим детям, парализован ниже пояса и находится в тяжелом состоянии. Сторонники движения за расовую справедливость разбивают машины, устраивают погромы и вступают в столкновения с полицейскими.