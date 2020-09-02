Президент США Дональд Трамп потратил рекордную сумму на интернет-рекламу для своей предвыборной кампании. Об этом свидетельствуют данные Google Transparency Report.

Речь идет о сумме в 64,7 миллионов долларов. Из них 37,2 миллиона потратил комитет «Сделаем Америку великой снова», а 27,4 миллиона — предвыборный штаб «Дональда Трампа в президенты». Организации кандидата от Демократической партии Джо Байдена потратили на интернет-рекламу меньше почти в два раза — она обошлась им в 32,58 миллионов долларов.

Расходы Трампа превысили предыдущий рекорд, который поставил экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. В 2020 году тот потратил 62,2 миллиона долларов на предвыборную кампанию.

22 июля стало известно, что предвыборный штаб Трампа использовал фото нападения на полицейского в Киеве для своей рекламы, которая была размещена в Facebook. Вскоре пользователи заметили украинскую символику, и штаб удалил фото со страницы. Однако к тому моменту реклама уже разошлась в сети.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. От Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, а демократы поддержат бывшего вице-президента Джо Байдена.

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