Президент США Дональд Трамп ополчился на легендарную компанию-производителя автомобильных шин GoodYear, призвав к бойкоту ее продукции. Об этом глава государства написал в Twitter.

«Не покупайте шины Goodyear — они объявили запрет на бейсболки MAGA (Make America Great Again; «Сделаем Америку снова великой», главный предвыборный лозунг Трампа — прим. «Ленты.ру»)», — написал президент.

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Во время брифинга он также рассказал, что недоволен GoodYear из-за «политических игр», которые ведет руководство компании. Трамп пообещал заменить шины на президентском лимузине на продукцию другого производителя.

Критику президента вызвал сюжет телеканала WIBW-TV, в котором утверждалось, что сотрудникам GoodYear запрещено использовать ряд выражений и слоганов, среди которых Make America Great Again и Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение», главный лозунг летних протестов в США).

В самой компании сюжет назвали предвзятым и заявили, что он формирует неверное представление о ее корпоративной политике.