Билли Айлиш раскритиковала Трампа

Певица Билли Айлиш выступила на Национальном съезде Демократической партии США и раскритиковала действующего президента Дональда Трампа. Трансляция ведется на YouTube-канале мероприятия.

По словам Айлиш, глава государства уничтожил страну и все то, что небезразлично гражданам. «Нам нужны лидеры, которые решают такие проблемы, как изменение климата и коронавирус, а не отрицают их наличие. Лидеры, которые борются против системного расизма и неравенства», — поделилась исполнительница. Она призвала голосовать против Трампа и не игнорировать выборы.

Также артистка впервые публично исполнила песню My Future («Мое будущее»).

Ранее с критикой американского лидера выступила певица Тейлор Свифт. Она возмутилась его нежеланием финансировать Почтовую службу страны и обвинила его в попытке фальсификации предстоящих выборов главы государства.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным опроса Университета Монмута, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за Трампа — на 11 процентов меньше.