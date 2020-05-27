Билли Айлиш выложила полную версию видео с раздеванием из-за бодишейминга

Американская певица Билли Айлиш выложила полную версию видеозаписи, на которой раздевается в знак протеста против бодишейминга. Клип доступен на YouTube-канале артистки.

В короткометражном фильме, получившем название «Не моя ответственность», Айлиш медленно снимает с себя одежду и погружается в воду под собственный закадровый голос. Она размышляет о культуре бодишейминга и рассказывает о том, как люди формируют впечатление о человеке, исходя только из его внешних качеств, а также пытаются загнать каждого в рамки.

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«У вас есть мнения о моих мнениях, о моей музыке, о моей одежде, о моем теле. Некоторые ненавидят то, что я ношу, некоторые восхваляют это. Некоторые стыдят этим других, кто-то стыдит этим меня. Но я чувствую, что вы смотрите. Всегда. Ничего из того, что я делаю, не упускается из виду. И пока я чувствую ваши взгляды, ваше неодобрение... Если бы я обращала на это внимание, я бы была неспособна двигаться вперед. Вам хотелось бы, чтобы я была меньше, слабее, мягче? Вам хотелось бы, чтобы я хранила молчание? Мои плечи провоцируют вас? Моя грудь? Рука, живот, бедра? Тело, данное мне при рождении? Разве это не то, чего вы хотели?» — спрашивает певица.

«Если я ношу одежду для удобства, то я не женщина. А если я сброшу ее с себя, то я шлюха. Хоть вы никогда не видели мое тело, вы все равно оцениваете его, и меня вместе с ним. Почему? Мы делаем предположения о людях, отталкиваясь от их размеров. Мы решаем, кто они, решаем, что им следует носить. Если бы я носила больше или меньше одежды, кто решает, что это значит? Разве моя ценность основывается только на вашем восприятии? Или ваше мнение обо мне — не моя ответственность?» — говорит артистка, погружаясь в воду.

Впервые Айлиш показала свою короткометражную работу в марте во время живого выступления. Позже поклонников артистки возмутила похотливая реакция интернет-пользователей на раздевшуюся Айлиш.

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