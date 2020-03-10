Американская певица Билли Айлиш показала полуобнаженное тело в знак протеста против бодишейминга. Видео с раздевающейся артисткой появилось на экране во время концерта в Майами и позднее было опубликовано в Twitter-аккаунте пользовательницы ILOMIL0S.

В ролике можно увидеть, как исполнительница, которая предпочитает появляться на публике в мешковатых вещах, раздевается до нижнего белья и погружается в черную жидкость. Параллельно 18-летняя артистка произносит речь об одежде и отношениях с собственным телом, расшифровку которой приводит издание The Guardian.

В своем обращении Айлиш рассказывает, что постоянно находится под пристальным вниманием и сталкивается с критикой. «Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? А моя грудь? Живот? Бедра? Тело, в котором я родилась, — не то, чего вы хотели? Если я ношу то, в чем мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то шлюха. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы все судите и судите меня за него», — заявила певица во время выступления. Она также отметила, что люди делают выводы об окружающих, основываясь на размере их одежды.

В феврале Айлиш расплакалась на вручении премии Brit Awards, заявив, что в последнее время часто становится объектом чьей-нибудь ненависти. Она победила в номинации «Лучшая международная соло исполнительница» и стала самой молодой певицей, удостоенной этой награды.

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