Билли Айлиш расплакалась на сцене и рассказала о ненависти к ней

Видео: BRITs / YouTube

Американская певица Билли Айлиш расплакалась на вручении премии Brit Awards, заявив, что в последнее время часто становится объектом чьей-нибудь ненависти. Запись ее речи опубликована на YouTube-канале BRITs в среду, 19 февраля.

Айлиш призналась, что из-за доброты публики в зале ей хочется плакать. «Я хочу расплакаться прямо сейчас», — добавила она с дрожью в голосе.

Артистка победила в номинации «Лучшая международная соло исполнительница». 18-летняя Айлиш стала самой молодой певицей, удостоенной этой награды.

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