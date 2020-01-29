Народный артист России назвал «лучшую песню года» Билли Айлиш топтанием на пятке

Директор Калининградской областной филармонии имени Светланова, народный артист России Виктор Бобков послушал «лучшую песню года» Билли Айлиш Bad Guy и определил психологическое состояние певицы. Он рассказал об этом «Комсомольской правде».

Бобков заявил, что почувствовал размытое мироощущение человека, который не знает, как ему жить дальше. По его словам, исполнительница не уверена, нужна ли она на этом свете. Билли Айлиш он назвал неглупой, однако отметил после прослушивания песни чувство безысходности. Он также добавил, что музыка оказывает огромное воздействие на психику человека.

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Народный артист сообщил, что вспомнил, как Сергей Павлович Ролдугин играл концерт Брамса. «Такая вот некорректная мысль. Это две разные планеты. Там космос, а здесь — топтание на пятаке, из которого мы не хотим вырваться», — сделал он вывод. По его словам, если за эту композицию дали «Грэмми», то был кто-то еще хуже.

Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти номинациях, включая четыре главные: «Лучшая песня», «Лучшая запись», «Альбом года» и «Лучший новый музыкант», номинация «Грэмми» стала дебютной в карьере Айлиш. В последний раз такое количество наград в главных категориях удалось собрать Кристоферу Кроссу в 1981 году. В общей сложности певица была представлена в шести номинациях.

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