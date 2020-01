Дебютный альбом Билли Айлиш получил «Грэмми»

Американская певица Билли Айлиш стала обладательницей музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом года» за дебютную пластинку When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Об этом сообщается на сайте премии.

На победу в этой номинации также претендовали Ариана Гранде с альбомом Thank u, next, Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift), а также Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).

Материалы по теме Песня сброда Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира

Номинация на «Грэмми» стала дебютной в карьере Айлиш. В общей сложности она была представлена в шести номинациях, включая «Песня года», «Альбом года», «Лучший новый исполнитель», «Лучшая запись года» и «Лучшее поп-сольное исполнение».

В этом году проходит 62-я церемония «Грэмми». Мероприятие ведет американская певица Алиша Киз, которая за свою карьеру получила 15 наград «Грэмми».

В декабре 18-летняя Айлиш была признана женщиной года по версии журнала Billboard. Она заявила, что чувствует себя странно, поскольку получила подобную награду в столь раннем возрасте. Недавно она рассказала о желании покончить с собой, объяснив это потерей некоторых друзей на фоне мирового успеха.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!