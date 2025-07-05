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13:36, 5 июля 2025Ценности

Россиянам раскрыли способы отличить бриллиант от фианита

«585*ЗОЛОТОЙ»: Невозможно визуально отличить фианит от бриллианта
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Россиянам раскрыли способы отличить бриллиант от фианита. Комментарий руководителя товарного направления «585*ЗОЛОТОЙ» Анны Лисовец попал в распоряжение «Ленты.ру».

Собеседница издания заявила, что на самом деле отличить фианит от бриллианта визуально невозможно из-за одинакового блеска. «Еще часто смотрят на цвет и чистоту — важные параметры, которые влияют на восприятие камня. И здесь характеристики фианита и бриллианта также могут совпадать. Оба камня обычно бесцветные или имеют легкий оттенок, который в обычных условиях практически не виден», — уточнила эксперт.

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Лисовец также развеяла способы различия камней, которые появились из-за их сходства. Так, например, оба камня царапают стекло и запотевают почти в одинаковой степени. Кроме того, натуральность камня проверяют под УФ-лампой, однако в действительности этот способ не дает 100-процентной гарантии. «Оба камня могут по-разному флуоресцировать, или вовсе не светиться под УФ-лампой», — пояснила она.

По словам эксперта, отличить камни без использования увеличительных приборов и специализированных инструментов фактически невозможно. Различия между бриллиантом и фианитом высокого качества кроются в очень тонких деталях: в преломлении света, твердости, характере искр и теплопроводности. «Сейчас такой анализ возможно сделать только с помощью научных методов и инструментов, например, с помощью дихроскопов, тепловых детекторов и дуотестеров», — подытожила она.

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