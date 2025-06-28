Россиянам назвали самые модные украшения лета

Эксперт Sokolov Ракутина назвала украшения в морском стиле трендом лета 2025

Россиянам перечислили главные ювелирные тренды лета 2025 года. Комментарий от директора по продукту Sokolov Елены Ракутиной поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Самыми модными украшениями сезона эксперт назвала варианты в морском стиле. «Природные мотивы, такие как ветви, кораллы и морские раковины», — пояснила собеседница издания и добавила, что этим летом также актуальны украшения, будто найденные на пляже: слегка неровные, отшлифованные волнами, с сочетанием матовых и глянцевых элементов. Подобные представлены в коллекции Cruise 2025 от Sokolov.

Кроме того, актуальной остается многослойность, особенно в цепочках, браслетах и кольцах. А в ювелирном дизайне популярен микс ярких камней с цветной эмалью или лаком. Среди трендовых оттенков выделяются голубые (топаз, аквамарин), розовый турмалин, цитрин, хризолит, малахит и бирюза. По словам Ракутиной, в моде и оттенки эмалей, гармонирующие с цветами Pantone — лилово-розовые, мятные, фисташковые и коралловые тона.

«Минимализм этим летом сохраняет свою актуальность, но становится более заметным благодаря крупным формам. Это, пожалуй, единственный стиль, который проявляется практически в чистом виде. Остальные направления можно назвать новой эклектикой», — подытожила специалистка.

Ранее в июне сообщалось, что россияне пристрастились к дешевым украшениям.