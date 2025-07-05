В Париже впервые за сто лет разрешили купаться в Сене

France 24: В Париже открыли три специально оборудованные зоны для купания в Сене

В Париже впервые за сто лет официально разрешили купаться в Сене. Об этом сообщает France 24.

Власти столицы открыли три специально оборудованные зоны, одна из которых расположена в нескольких минутах ходьбы от Эйфелевой башни. На опубликованных кадрах видно, как десятки парижан и туристов собрались у купальной зоны в историческом центре города.

Запрет на купание в главной реке Парижа действовал с 1923 года, однако организаторы Олимпийских Игр 2024 года потратили на очистку воды 1,4 миллиарда евро. Однако это не помогло: несколько триатлонистов после заплыва в Сене столкнулись с негативными последствиями.

Так, представительница Казахстана Екатерина Шабалина призналась, что после возвращения домой почувствовала себя плохо и стала принимать антимикробные препараты. У бельгийской триатлонистки Клэр Мишель в больнице обнаружили кишечную палочку.

