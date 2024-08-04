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21:02, 4 августа 2024Спорт

Триатлонистка попала в больницу после заплыва в Сене

Триатлонистку Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель госпитализировали после заплыва в Сене на Олимпийских играх 2024 года. Об этом сообщает Nieuwsblad.

Спортсменка попала в больницу, где у нее была обнаружена кишечная палочка. По информации источника, Мишель находится под наблюдением медиков уже четыре дня.

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Соревнования состоялись 31 июля. По итогам заплыва, забега и велогонки Мишель заняла 38-е место. Из-за госпитализации команда Бельгии была вынуждена сняться со смешанной эстафеты, которая должна пройти 5 августа.

Ранее из-за грязной Сены были отменены две предстартовые тренировки триатлонистов на Олимпиаде-2024. В результате организаторы разрешили проводить на реке соревнования, заявив, что качество воды вернулось к приемлемому уровню. После заплыва многие триатлонисты жаловались на качество воды.

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      Дарья Коршунова
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