На Олимпиаде отменили заплыв из-за плохого качества воды в Сене

На ОИ-2024 отменили заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене

На Олимпийских играх 2024 года в Париже отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене. Об этом сообщает «Би-би-си».

В оргкомитете Олимпиады и Международной федерации триатлона заявили, что тесты выявили такой уровень качества речной воды, который не дает достаточных гарантий для проведения соревнований. В федерации подчеркнули, что приоритетом для них является здоровье спортсменов. При этом организаторы пообещали, что качество воды вернется к приемлемому уровню до начала соревнований.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что дождь, прошедший 26-27 июля в Париже, сделал напрасными усилия властей по очистке Сены. Политик возмутился тем, что на очистку Сены ради этого заплыва потратили 1,4 миллиарда евро. Однако из-за дождей и загрязнения реки спортивные мероприятия переносят.

Соревнования по триатлону на Олимпиаде запланированы на 30 и 31 июля. Тренировки по бегу и тренировочные велогонки проходят по расписанию.