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16:22, 28 июля 2024Спорт

Во Франции возмутились напрасной очисткой Сены

Филиппо: почти полтора миллиарда евро ушло на напрасную очистку Сены

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Дождь, прошедший 26-27 июля в Париже, сделал напрасными усилия властей по очистке реки Сены, в водах которой должен был состояться тренировочный заплыв по триатлону. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Политик возмутился тем, что на очистку Сены ради этого заплыва потратили 1,4 миллиарда евро. Однако из-за дождей и загрязнения реки спортивное мероприятие отменили.

Ранее сообщалось, что организаторы, отменившие тренировочный заплыв, констатировали, что состояние воды «не дает достаточных гарантий».

Ранее Филиппо заявил, что даже тщательно подобранная аудитория освистала президента Франции Эммануэля Макрона на открытии Олимпиады в Париже. По словам оппозиционера, соответствующий фрагмент был вырезан из эфира.

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