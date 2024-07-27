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17:35, 27 июля 2024Россия

Толпа освистала Макрона на открытии Олимпиады в Париже

Президента Франции Макрона освистали на открытии Олимпиады в Париже

Толпа освистала президента Франции Эммануэля Макрона на открытии Олимпиады в Париже. Об этом в социальной сети Х сообщил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Даже тщательно отобранная аудитория возмутилась и освистала Макрона во время церемонии открытия. Он даже опешил», — заявил Филиппо, показав соответствующее видео.

Политик рассказал, что этот фрагмент вырезали из эфира, и попросил подписчиков распространить запись.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала Олимпиаду, назвав ее «дном Сены». Захарова назвала открытие олимпийских Игр в Париже провальным и нелепым, добавив, что все увиденное ею было похоже на дипфейк или фотошоп.

Французская журналистка Жюльетт Бриен, работающая в издании L'Incorrect, отказалась освещать Олимпиаду в Париже. На своей странице в социальной сети Х Бриен назвала Игры фрик-шоу.

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      Вера Владзиевская
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