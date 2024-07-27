Мария Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже «дном Сены»

Мария Захарова раскритиковала открытие Олимпиады в Париже, назвав его дном Сены

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала открытие Олимпиады в Париже, назвав его «дном Сены». Эмоции дипломат выразила в своем Telegram-канале.

Захарова назвала открытие олимпийских Игр в Париже провальным и нелепым, добавив, что все увиденное ею было похоже на дипфейк или фотошоп. По словам представителя МИД, организаторы не справились со своей работой, так как зрители вынуждены были наблюдать за церемонией под открытым небом под проливным дождем. Многие зрители не выдержали этого испытания и ушли раньше времени.

Центр города превратился в гетто для бездомных, устремившихся на открытие Игр. В Сочи журналистам не нравились бездомные собаки, в Париже им улыбались Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Также, продолжила Захарова, организаторы пригрозили не допустить до соревнований французских атлетов, участвующих в соревнованиях в своих традиционных одеждах. Не справились организаторы и с транспортным коллапсом, в котором обвинили неких злоумышленников.

Возмутило дипломата и то, что олимпийский факел нес рэпер-наркоман Снуп Догг, а во время представления команд перепутали сборные КНДР и Республики Кореи.

Одним из главных перфомансов Олимпиады стало ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом — Тайной вечерей — последним ужином Христа. Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

«Вершиной действа стал логично перевернутый флаг Олимпийского движения, поднятый вверх тормашками над Парижем. Это не дно. Это дно Сены», — эмоционально заключила Захарова.

Ранее греческий портал pronews.gr назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали тайную вечерю. Портал опубликовал видео с церемонии, подписав его так: «Смотрите здесь позор Франции».