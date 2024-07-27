Церемонию открытия Олимпиады в Париже назвали крахом цивилизации

Пародия на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады вызвала гнев по всему миру

Греческий портал pronews.gr назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали тайную вечерю.

Портал опубликовал видео с церемонии, подписав его так: «Смотрите здесь позор Франции».

«После церемонии открытия Олимпийских игр в Корее и Китае последовавшая церемония открытия #Paris2024 показала, что Западу больше нечего добавить человечеству с точки зрения цивилизации, кроме того, что мы должны энергично защищать наших детей», — говорится в публикации.

Церемония открытия 33-й летней Олимпиады прошла в пятницу, 26 июля, в Париже. Впервые в истории организаторы устроили ее за пределами стадиона — команды проплыли на лодках по реке Сене мимо главных достопримечательностей города, а зрителей разместили на набережных и мостах.