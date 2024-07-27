Французская журналистка назвала Олимпиаду в Париже «фрик-шоу» и отказалась освещать ее

Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду, назвав ее фрик-шоу

Французская журналистка Жюльетт Бриен, работающая в издании L'Incorrect отказалась освещать Олимпиаду в Париже. На своей странице в социальной сети Х Бриен назвала Игры «фрик-шоу».

«Как патриотичная француженка я отказываюсь от участия в этом фрик-шоу и приношу извинения тебе, мир», — написала журналистка в соцсети Х.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Олимпиаду в Париже «дном Сены», раскритиковав организаторов Игр. Дипломат назвала главное спортивное мероприятие года провальным.