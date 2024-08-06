Триатлонистка из Казахстана рассказала о лечении после заплыва в Сене на ОИ

Шабалина заявила, что после заплыва в Сене лечилась антимикробными препаратами

Триатлонистка из Казахстана Екатерина Шабалина рассказала о том, как лечилась после заплыва в Сене на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, ее самочувствие ухудшилось после возвращения домой в Астану. «Рвота, температура, озноб. С этого момента я начала принимать антимикробные препараты, и вот уже сегодня самочувствие намного стало лучше. Я отошла как физически, так и морально»", — отметила Шабалина.

4 августа стало известно о госпитализации бельгийской триатлонистки Клэр Мишель. У нее обнаружили кишечную палочку. Позднее кишечную инфекцию обнаружили еще у двух атлетов — швейцарских триатлонистов Адриена Бриффода и Симона Вестерманна.

Соревнования у триатлонистов состоялись 31 июля. Шабалина сошла с дистанции во время заплыва.